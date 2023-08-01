İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: CHP'ye mecbur değiliz

CHP'ye yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın hezimetle ilgili "İYİ Parti kaybet ve kaybettir stratejisine mi girdi. Kemal Bey'e oy istediniz mi" sözleri karşısında sinirlenen Hatipoğlu "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" ifadelerini kullandı. tv100 yayınına katılan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.

"İÇİM EL VERMEYE VERMEYE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM"

Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.

Paylaşımlarına bugün de devam eden Hatipoğlu, zehir zemberek sözlerle ittifak ortağı CHP'yi hedef aldı. Hatipoğlu'nun paylaşımları şu şekilde;

CHP BİZİM OYLARIMIZLA KAZANDI, BİZ NE KAZANDIK?

*2019 Yerel Seçimlerine CHP ile ittifak olarak girdik. CHP 11 tane Büyükşehir, onlarca metropol ilçe belediyesini bizim oylarımızla kazandı. Buna Eskişehir'de dahildir. Peki 2019'da İYİ Parti olarak biz hangi belediyeleri kazandık? Birkaç ilçe ve belde o kadar.

*Şimdi bu İYİ Parti adına hakkaniyetli bir ortaklık oldu diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz! Önümüzde 2024 Yerel Seçimleri var ve yine ittifaklar konuşuluyor. Ben de diyorum ki İYİ Parti hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Eğer CHP'nin kafasında 2019'daki gibi bir senaryo var ise o zaman İYİ Parti adına diğer seçenekler de masada olmalıdır.

*Nedir bu seçenekler? Bir sağ ittifak modeli de olabilir bu veyahut tek başına seçime girme de olabilir. CHP kendi tabanının tam zıttı, Saadet, DEVA, GELECEK partileri ile ittifak yapabiliyor da ben niye ortak tabanlı olduğumuz AKP, MHP ile ittifak yapamıyorum? Neden tek başıma seçime giremiyorum? CHP ile işlevsiz, partimize faydası değil zararı dokunan ortaklığa mecbur değiliz. Yapılacaksa da bu defa bir kazan-kazan modeli oluşturulmalıdır. Dediğim aynen budur ve sözlerimin de aynen arkasındayım.

*Tüm cümlelerimde İYİ Parti'nin menfaatleri adınadır. Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'in yanında olmaktan ve İYİ Parti rozeti takmaktan duyduğum onuru da inanın kelimelerle ifade edemem. Son olarak tüm bu görüşler sadece ve sadece ben Nebi Hatipoğlu'nu bağlamaktadır. İlerleyen süreçte Sayın Genel Başkanım ve partimizin yetkili organlarınca alınacak her kararın da arkasında dimdik duracağımın bilinmesini isterim.