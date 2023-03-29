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Politika

Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa...

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 'İstifa zorunlu hale geldi. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti ile siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim' dedi.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa...
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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, " Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, istifasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, "Bugün benim için zor bir gün. Siyasi bir mesuliyeti konuştum her zaman. Süreçlerle ilgili itirazlarım oldu. Geçen hafta irademizi beyan ettim. Şehit ailelerinden dua, kandilden beddua aldım. Dualar şerefimdir" dedi.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorunlu hale geldi istifa. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim."

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