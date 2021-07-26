İYİ Parti'den şehit Ömer Halisdemir'e büyük iftira

26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:07 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:11

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, paylaştığı tweet ile FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i hedef alan Sarıtaşlı, büyük bir hadsizliğe imza attı.

Sarıtaşlı paylaştığı tweette "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" yazdı. Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Sarıtaşlı, Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince bu kez de hesabını kapattı. FETÖ'cüler de daha önce yaptıkları paylaşımlarla Halisdemir'i FETÖ'cülükle suçlamıştı. Sarıtaşlı'nın FETÖ ile aynı doğrultuda açıklamalar yapması dikkat çekti.

ÇÜRÜME TEPEDEN BAŞLADI

İYİ Parti'deki FETÖ söylemleri, önce parti üst yönetiminde fark edilmişti. FETÖ bağlantılı yöneticiler sebebiyle partide bir dönem toplu istifalar bile yaşanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki bir programında "15'inden sonra işler inşallah değişecek" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in aynı dönemde bir televizyon röportajında "Başbakan olacağım" şeklinde konuşması belleklere kazınmıştı. Akşener, 15 Temmuz öncesinde, darbe girişimini gerçekleştirecek olan sözde Yurtta Sulh Konseyi'ne atıfta bulunur gibi "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözlerini katıldığı tüm miting ve toplantılarda konuşmasının bir yerinde mutlaka geçiriyordu.

AK PARTİ VE MHP'DEN İYİ PARTİ TOKAT İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SARITAŞLI'NIN PAYLAŞIMINA TEPKİ

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımına AK Parti ve MHP Tokat il başkanları tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir, yaptığı açıklamada, Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğunu anımsattı.

Halkın iradesine karşı çıkanların her zaman olduğuna işaret eden Aldemir, "Böyle bir açıklamanın İYİ Parti'den olması, darbe girişiminin kaderini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'e dil uzatılması düşündürücü. Bu millet kahramanına her zaman sahip çıkar. Ömer Halisdemir 15 Temmuz destanının, direnişinin simgesidir." dedi.

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de şehit Ömer Halisdemir'in "aslan parçası" bir vatan evladı olduğuna değinerek, "Halisdemir, FETÖ ile mücadele eden bir kahraman. Ömer Halisdemir bizim kardeşimiz ve vatan evladı. Ona yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol da yaptığı yazılı açıklamada, Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği açıklamasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, paylaşımdan haberdar oldukları an itibarıyla Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini kaydetti.