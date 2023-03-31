İYİ Parti'den ''7'li koalisyonun iktidarında bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak'' itirafı

YSK'nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, siyasi aktörlerden dikkat çeken mesajlar geliyor. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın ilk dönemlerinin çok sancılı olacağını söyledi.

İYİ PARTİLİ TANRIVERDİ: HERKESİ MEMNUN ETME ŞANSINIZ YOK

Tanrıverdi'nin itiraf niteliğinde olan açıklamaları şu şekilde: Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak. Herkesi memnun etme şansınız yok. Siz evinizde üç çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz? Anne evde yemek yapıyor. Üç tane ayrı çocuğu var. Biri 'Çok güzel olmuş' diyor oturuyor yiyor. Öbürü 'Başka bir şey yok muydu' diyor. Öbürü 'Ben bunu yemem diyor' masadan kalkıyor.