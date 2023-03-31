İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1878
  • EURO
    20,9232
  • ALTIN
    1220.6
  • BIST100
    4845.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İYİ Parti'den ''7'li koalisyonun iktidarında bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak'' itirafı
Politika

İYİ Parti'den ''7'li koalisyonun iktidarında bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak'' itirafı

İtiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, 7'li koalisyonun olası iktidarında 'Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak.' dedi.

31 Mart 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
İYİ Parti'den ''7'li koalisyonun iktidarında bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak'' itirafı
ABONE OL

YSK'nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, siyasi aktörlerden dikkat çeken mesajlar geliyor. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın ilk dönemlerinin çok sancılı olacağını söyledi.

İYİ PARTİLİ TANRIVERDİ: HERKESİ MEMNUN ETME ŞANSINIZ YOK

Tanrıverdi'nin itiraf niteliğinde olan açıklamaları şu şekilde: Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak. Herkesi memnun etme şansınız yok. Siz evinizde üç çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz? Anne evde yemek yapıyor. Üç tane ayrı çocuğu var. Biri 'Çok güzel olmuş' diyor oturuyor yiyor. Öbürü 'Başka bir şey yok muydu' diyor. Öbürü 'Ben bunu yemem diyor' masadan kalkıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.