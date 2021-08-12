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Politika

İYİ Partili Aytun Çıray, HDP'yi savundu: PKK ile bir tutup şeytanlaştırdılar

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'HDP'nin terör örgütü PKK'yla bir tutularak şeytanlaştırıldığını' söyleyerek HDP savunuculuğuna soyundu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği şehirlerde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

'HDP' VE 'FETÖ' TEPKİLERİ

HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililer, son olarak Sivas'ta "FETÖ'cü" protestosu ile karşılaştı. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, "FETÖ'cüsün" diye bağırdı.

Yaşanan bu tepkileri Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP savunuculuğuna soyundu.

"PKK İLE BİR TUTUYORLAR"

Tepkileri 'provokasyon' olarak tanımlayan Çıray, sözlerinin devamında HDP'nin PKK ile bir tutularak şeytanlaştırıldığını savundu.

Çıray, "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" ifadelerini kullandı.

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