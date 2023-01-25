İYİ Parti'li Aytun Çıray pes dedirtti: Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı AK Parti'ye bağladı

Seçimlere az bir süre kala adayını hala belirleyemeyen muhalefetin kafa karışıklığı sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor.

Kaybedecekleri korkusuyla kara propagandaya girişen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, skandal ifadeler kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı AK Parti'ye bağlayan Çıray, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamından da iktidarı sorumlu tuttu.

"NEDEN SEÇİM ÖNCESİNE DENK GELİYOR"

Çıray, "İstanbul BBB seçimlerinin hemen öncesi Yeni Zelanda'da bir sosyopat camide katliam yapmıştı. Şimdi de İsveç'te Kuran yakıyorlar. Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Neden!? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı.