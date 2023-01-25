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Politika

İYİ Parti'li Aytun Çıray pes dedirtti: Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı AK Parti'ye bağladı

İYİ Partili Aytun Çıray, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıdan AK Parti'yi sorumlu tuttu. Geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamını da AK Parti'ye bağlayan Çıray, 'Bu tür olaylar neden seçimlerin öncesine denk geliyor? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?' ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 08:16 - Güncelleme:
İYİ Parti'li Aytun Çıray pes dedirtti: Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı AK Parti'ye bağladı
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Seçimlere az bir süre kala adayını hala belirleyemeyen muhalefetin kafa karışıklığı sosyal medya paylaşımlarına da yansıyor.

Kaybedecekleri korkusuyla kara propagandaya girişen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, skandal ifadeler kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıyı AK Parti'ye bağlayan Çıray, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami katliamından da iktidarı sorumlu tuttu.

"NEDEN SEÇİM ÖNCESİNE DENK GELİYOR"

Çıray, "İstanbul BBB seçimlerinin hemen öncesi Yeni Zelanda'da bir sosyopat camide katliam yapmıştı. Şimdi de İsveç'te Kuran yakıyorlar. Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Neden!? Hristiyanlar AK Parti'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı.

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