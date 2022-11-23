İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6187
  • EURO
    19,252
  • ALTIN
    1038.57
  • BIST100
    4780.74
Politika

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi sonrasında İYİ Parti'ye yaptığı çağrıda 'Yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunuzu yeniden gözden geçirin' ifadelerini kullandı. Bu çağrının ardından, İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı. İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın bugün Ankara'da yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı belirtildi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 08:33 - Güncelleme:
İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve partililere "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadesinin ardından Aydın siyaseti de hareketlendi.

ANKARA'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Çağrı'nın ardından görevi başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Nazilli Belediyesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın bir süredir Ankara'da görüşmeler yaptığı belirtildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZMEN: HAYIRLI OLUR İNŞALLAH

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı'nın kendi partilerine katılacağı yönündeki haber ve söylemlere "Hayırlısı olur inşallah. Biz de grup toplantısında Ankara'da olacağız. Kürşat Engin Özcan'ın kararlarına saygı duyuyoruz" ifadeleri ile cevap verdi.

Aydın siyasetinin en önemli gündem maddesi Nazilli Belediye Başkanı Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler olurken herkes grup toplantısına merakla beklemeye başladı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozetinin takılması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.