İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası deşifre oldu

"Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'yı istifaya götüren sürecin perde arkası netleşiyor. Edinilen bilgiye göre Akşener, Paçacı'nın sözlerinden 6'lı Masa toplantısından hemen önce haberdar oldu. Kısa istişareden sonra danışmanı aracılığıyla istifa talebini Paçacı'ya iletti. Paçacı'nın sözleri masada gündeme gelmedi. Kılıçdaroğlu da istifayı masanın verdiği molada danışmanından öğrendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Sokakta itiraz var" sözleri başını yiyen İYİ Partili Cihan Paçacı'yı istifaya götüren sürecin perde arkası netleşiyor. İYİ Parti, ev sahipliğini yaptığı 6'lı Masa'nın 11'inci toplantısında işleyen kriz trafiği, Paçacı'nın istifasıyla neticelendi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Akşener toplantı başlamadan hemen önce Paçacı'nın sözlerinden haberdar oldu. Ayaküstü kısa bir istişare yapan Akşener, kararını vererek bir danışmanı aracılığıyla istifa talebini Paçacı'ya iletti. Akşener, bu stresle masaya otururken, danışmanı da partide bulunan Paçacı'nın yanına giderek Genel Başkan'dan gelen isteği iletti. Ancak Paçacı'yı istifaya götüren açıklama masada gündeme gelmedi. Paçacı'nın istifası CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ise toplantıya verilen arada bir danışmanı aracılığı ile ulaştırıldı.

ZAMANSIZ AÇIKLAMA

6'lı Masa aktörleri de Paçacı'nın sözlerini "beklenmedik zamansız bir açıklama" olarak değerlendirdi. Gelecek Partisi, "Masa'da Meral Akşener'i zor duruma sokmuştur" açıklamasını yaparken, DEVA Partisi'nden ise "Zamansız bir açıklama, böyle bir açıklama böyle bir günde yapılırsa elbet bir yaptırımı olur" denildi. Demokrat Parti'den ise "genel başkan yardımcılarının seçim sürecine kadar açıklamalarına dikkat etmesi" uyarısı geldi.