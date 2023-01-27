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Politika

İYİ Partili Çıray'dan ''yeni krizler olabilir'' sinyali: Kimse garanti edemez

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın istifasının sorulması üzerine, Altılı Masa adayını açıkladıktan sonra 'Benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez.' ifadelerini kullandı.

27 Ocak 2023 Cuma 08:12 - Güncelleme:
İYİ Partili Çıray'dan ''yeni krizler olabilir'' sinyali: Kimse garanti edemez
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.

İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.

İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI

Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AYTUN ÇIRAY'DAN 'YENİ KRİZLER OLABİLİR' SİNYALİ

Partisinde yaşanan krize ilişkin CHP tarafından fonlanan Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni krizlerin yaşanabileceğini sinyalini verdi.

Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYOR, AKŞENER SET ÇEKİYOR

Bilindiği üzere Kılıçaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor.

Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

6'lı masanın 'aday' konuşulan fakat herhangi bir somut adım atılmayan 11'inci toplantısı sonrasında da 'halkın tercihleri' ifadesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

Masaya getirilen anket kartı, "İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set" olarak yorumlandı.

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