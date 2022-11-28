İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu! Tepki çekti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, katıldığı canlı yayında tepki çeken sözlere imza attı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yorum yaparken FETÖ'nün argümanlarıyla konuşan Bahşi daha önce örgüt üyesi teröristlerin başvurduğu algı operasyonlarındaki dile yakın ifadelerle darbe girişimi ve yaşananları küçümsedi.

FETÖ AĞZIYLA 15 TEMMUZ YORUMU

İyi Partili Feridun Bahşi, "Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim. Bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı" ifadelerini kullandı.

Bahşi'nin FETÖ ağzıyla konuşması büyük tepki çekti.