İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2022 Pazartesi / 5 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6334
  • EURO
    19,3128
  • ALTIN
    1049.14
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu! Tepki çekti
Politika

İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu! Tepki çekti

İYİ Parti Antalya milletvekili Feridun Bahşi katıldığı canlı yayında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün argümanlarıyla konuştu. İYİ Partili Bahşi'ye tepki yağdı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 08:01 - Güncelleme:
İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu! Tepki çekti
ABONE OL

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, katıldığı canlı yayında tepki çeken sözlere imza attı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yorum yaparken FETÖ'nün argümanlarıyla konuşan Bahşi daha önce örgüt üyesi teröristlerin başvurduğu algı operasyonlarındaki dile yakın ifadelerle darbe girişimi ve yaşananları küçümsedi.

FETÖ AĞZIYLA 15 TEMMUZ YORUMU

İyi Partili Feridun Bahşi, "Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim. Bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı" ifadelerini kullandı.

Bahşi'nin FETÖ ağzıyla konuşması büyük tepki çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.