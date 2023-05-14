İYİ Partililer'den AK Partili adaya saldırı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oy kullandığı okulda İyi Partililerin saldırısına uğradı.

Atabek demokrasinin gereği olarak oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine selam vermek amaçlı okulu gezmeye başladığı esnada İYİ Parti'nin belirlediği görevli olay çıkardı.

Atabek'in sandık temsilcilerine selam vermesine engel olmaya çalışan İYİ Partililer AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek'e sözlü saldırıda bulundu.

OLAY ÇIKTI

YSK'nın genelgesine göre Milletvekilleri ve Milletvekili Adaylarının sandıkları gezebileceği bilinirken İYİ Partililerin olay çıkartması tepkiye neden oldu.

İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. İYİ Partili görevlilerin AK Parti görevlilerine saldırdığı esnada Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ve oy kullanmaya gelirken beraberinde gelen kızı da grubun içerisinde yer alıyordu.

Kalabalığın arasından güçlükle çıkartılan Atabek herhangi bir darbe almadan güçlükle aracına ulaştı. Olay sonrasında AK Parti görevlilerinin talebi üzerine tutanak tutuldu. Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek ise olayı yargıya taşıyacağını ifade etti. Olayı çıkaran İYİ Partili provokatör ise o bölgeden koşarak uzaklaştı.