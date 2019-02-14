İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3186
  • 5,9995
  • 223.393
  • 100.909
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İYİ Parti'nin Kocaeli'de İlçe Başkanı istifa etti

Kocaeli'de parti genel merkezi ile görüşmeler sırasında ilçede gösterilecek belediye başkan adayı konusunda fikir ayrılıkları yaşayan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti. İstifa sonrasında Derince ilçe yönetimi de görevden alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İYİ Parti Kocaeli teşkilatlarında yaşanan istifalara bir yenisi de Başiskele ilçesinden geldi. İlçede belediye başkan adayı gösterilmesi planlanan isimler konusunda parti genel merkezi ile fikir ayrılığına düşen Kocaeli'de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti. İstifa sonrasında yazılı bir açıklama yapan Gencer, "İl teşkilatımız bizim irademizi yok sayarak ilçe teşkilatımız adına aday çıkartmıştır. Bu Gelişmenin bölge halkının beklentisi ile uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu süreç sonunda il teşkilatımızla düştüğümüz bu görüş ayrılığı nedeni ile partimizin önünü açmak için ilçe başkanlığı görevinden ben ve yönetimim istifa ediyoruz" dedi.
 
İstifa sonrasında Derince İlçe Yönetimi de parti genel merkezi tarafından görevden alındı.
 

ABD´den Japonya´ya milyon dolarlık savunma sözleşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan "sıkı duruş" mesajı

Merkez Bankası'ndan 'sıkı duruş' mesajı

Ülkenin ismini değiştirip tabela astılar

Ülkenin ismini değiştirip tabela astılar

NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye veda etti

NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye veda etti

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma

İYİ Parti'de bir istifa daha: İrademizi yok saydılar

İYİ Parti'de bir istifa daha: İrademizi yok saydılar

AB'nin 'kara liste' kararına Suudi Arabistan'dan ilk tepki

AB'nin 'kara liste' kararına Suudi Arabistan'dan ilk tepki

Bakan'dan bayram ikramiyesi ile ilgili önemli açıklama

Bakan'dan bayram ikramiyesi ile ilgili önemli açıklama

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA