İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2629
  • EURO
    21,0373
  • ALTIN
    1241.15
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İYİ Parti'nin ''küfürbaz'' ve ''dolandırıcı'' milletvekili adayları!
Politika

İYİ Parti'nin ''küfürbaz'' ve ''dolandırıcı'' milletvekili adayları!

İP Genel Başkanı Meral Akşener vekil listesini belirledi. Listede Gaziantep 1. sıradan aday gösterilen 'dolandırıcılık' ve 'küfürbazlık' ile bilinen Mehmet Mustafa Gürban'ın ve şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın Kocaeli 1. sıradan aday gösterilmesi büyük tepki topladı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 01:59 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin ''küfürbaz'' ve ''dolandırıcı'' milletvekili adayları!
ABONE OL
İP Genel Başkanı Meral Akşener vekil listesini belirlerdi. "dolandırıcılık" ve "küfürbazlık" ile gündeme gelen Mehmet Mustafa Gürban'ın Gürban'ın Gaziantep 1. sıradan aday gösterilmesi tartışmalara neden oldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini aldığı ve koalisyona dahil olduğu ittifakta milletvekili adaylık listelerinin açıklanmasının ardından kriz patlak verdi.

CHP ve İYİ Partililer sosyal medyadan liste krizi kavgasına tutuştu.

'DOLANDIRICI' GÜRBAN LİSTEDE İLK SIRADA

İYİ Parti'deki liste krizi yaşanırken; Gaziantep 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da bilinmekte. Gürban'ın Twitter hesabındaki akıl almaz küfür ve paylaşımları ortaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.