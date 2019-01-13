'İzmir artık tercih noktasına geldi'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Zeybekci’nin açıklamalarından satırbaşları: “17 - 25 Aralık’ın arkasından gelen, çok farklı gelişmelerin yaşandığı dönemde Ekonomi Bakanlığı yaptım. İstihdam, ihracat rekorlarıyla bence yüzümüzün akıyla teslim etmek, önemli olan başladığımız sevinçle bitirmekti. Siyasette varoluş sebebimiz yerel yönetimler, vatandaşımıza hizmetkar olmak. Şimdi tekrar ilk göz ağrımıza dönme imkanımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Çok heyecan verici bir adaylık. İzmir dünyanın en güzel şehri.”

BANA ŞİKAYETLERİ

“Halkın bana şikayeti şuydu. ‘Çocuklarımızı İzmir’de tutamıyoruz. İzmir’de iş alanı bulamaması ne utanç verici’ diye bir konuşma geçti aramızda. İzmir’e bir rol biçmemiz lazım. İzmir’de STK’larla, odalarla, gönüllü kültür teşekkülleriyle, önde gelen insanlarla, gençlerle, çocuklarla, sokaktaki insanlarla, Pazar tezgahında kardeşimizle, balıkçıyla konuşarak İzmir’in hikayesini beraber yazmamız lazım. Bizim İzmir ile ilgili hikayemizi, gelecek yılları planladığımız, önümüzdeki 25 seneyi planladığımız günlerde bunu da birlikte yapacağız. Şu anda bunu yapıyoruz.İzmir’in bir tercih noktasına geldiğine inanıyorum. Bundan 15 sene önce İzmir’in sorunlarını çözmek kolaydı. 10 sene önce eh kolaydı. 5 sene önce zordu. Şimdi çok zor. Belki 5 sene sonra imkansız olacak. Kentte hala çöp ve atık sorunu var. Bugün itibariyle; yanlış altyapıdan kaynaklanıyor. Şu belediye başkanı yaptı demiyorum. Şu an itibariyle İzmir’de arıtma tesisleri çalışmıyor, denize şarj ediyor.”

AVANTAJLI ŞEHİR

“Dünya ekonomisinin yüzde 60’a yakınının 3 saatlik ulaşabilir haline geliyorsunuz. Dünyanın bu bölgesine baktığınız zaman da Türkiye, dünyada enerji ve hammadde kaynaklarının orta yerinde. Ulaşım anlamında da avantajlar var. Türkiye’nin avantajına baktığımız zaman da en avantajlı şehri neresi diye bakalım? İzmir’dir. İzmir doğuştan ve yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ama maalesef kendisini hazırlayamamış.”