İzmir en fazla CHP'den çekti
Başkan Erdoğan, AK Parti’nin İzmir’de 30 ilçe adayını açıkladığı görkemli törende “CHP korku siyasetiyle İzmir’i esir aldı. Gelin burayı yeniden demokrasi ve özgür düşüncenin merkezi haline getirelim” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın şunları söyledi: “Sevgili İzmirliler, İzmir teşkilatımızda görev yapan değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün ikinci şehadet yıl dönümüne eriştiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin’i rahmetle ve minnetle anıyorum. Fethi Sekin kardeşimiz bu mücadelesi ile tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Fethi Sekin’e, onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Afrin’de Cerablus’ta şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum.”
İSTİKLAL AŞKIMIZ
“Buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir’e ve Türkiye’ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız. İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Anadolu’nun işgale başlandığı yerde, Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer İzmir’dir İzmir’in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir.”
HEPİMİZİN SEVİNCİ
“Bize göre İzmir’in sınırları Viyana’dan başlar, Doğu Türkistan’dan, Karadeniz’in kuzeyinden başlar 9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var. Bu salonda 9 Eylül’de Anadolu’nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var. Bu salonda 9 Eylül’de Anadolu’nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var. Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur… 2018 ihracat rakamları açıklandı. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170’di ama kıl payı onun biraz gerisinde kaldık…Türkiye’yi 3.5 kat büyütürken İzmir’i ihmal etmedik. 67 katrilyon yatırım yaptık İzmir’e 16 yılda…En fazla vekili biz çıkarmadık demedik, İzmir’i ihmal etmedik. Enerji üretimi olacak, kompos gübre olacak bu modern depolamayla. Vahşi depolamanın kalktığı yerler millet bahçesi olacak. Çevreci biziz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık, icraatını yaptık…İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyol bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapımı devam ediyor. 2021’de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu dirayet onlarda yok. Adnan Menderes havalimanını baştan aşağı yeniledik. Son 16 yılda 28 baraj, 8 gölet inşa ettik. İzmir’in içme suyu problemini biz çözdük.”
ÇİFTÇİLERE MÜJDE
“Gençler bir müjde vereyim mi? İzmirli çiftçilerimize toplamda 3.5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ya çiftçi aç, susuz ne yapacak diyor? Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar 2019 Ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini veriyorum. Fark ödemesi, buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL , buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum kullanı m desteği 100 milyon TL, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin TL, diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL. Bay Kemal inşallah bundan sonra ‘çiftçiye ne verdin’ demezsin. İşte resmi açıklama…”
İPOTEK KOYDUNUZ
“Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde İzmir’in ayrı bir yeri var. İzmir milli iradenin yanında dört elle sarılmıştır. Dillerinden halkçılığı eksik etmeyen, ama zihinleriyle adeta halka husumet besleyen bu parti İzmir’in üzerine karabasan gibi çökmüştür. CHP’li vatandaşlarımıza da sesleniyorum gelin İzmir’i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. Siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Korku siyaseti ile İzmir’i esir almış durumdalar. Yaşam tarzı dediler, buyurun tribünler burada. Yatıyorlar kalkıyorlar yaşam tarzı. Bizim böle bir derdimiz yok. Kimseye bundan dolayı bugüne kadar musallat olmadık. Ama siz oldunuz. Laiklik, yaşam tarzı diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydunuz. Acaba nerde kim giyiminden kuşamında fikirlerinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşamış.”
GÜLÜMSETEN SOHBET
Erdoğan, salondan ayrılacağı sırada yanına gelen Tutku Yalçın’la sohbet etti. Erdoğan’a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Yalçın, “Şu polis abilerin 3600’ünü yap artık. Polis abilerin 3600’ünü niye yapmıyorsun?” dedi. Erdoğan da “Sen söyledikten sonra tamam ya” cevabını verdi. Tutku Yalçın’ın, “100 günlük programında yokmuş ama” demesi Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü.
Yıldırım: Hizmetlerin en güzeline layık
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İzmir’de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart’ta Nihat Zeybekçi ve 30 ilçe başkanımızla beraberle tamamlamaya var mısınız? Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İzmir’de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan’sa İzmir’de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilecek adaylarımızın her biri seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Belediyecilik konusunda İstanbul’da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır. Aday arkadaşlarımızın tamamı sahada yapacakları başarılı çalışmalarla İzmirli hemşerilerimizin hem gözüne hem de gönlüne gireceklerdir. 31 Mart’ta zafere ulaşacağınızı yürekten inanıyorum. Önce ülkem ve milletim diyen MHP’li kardeşlerimle birlikte alacağımız neticenin İzmir’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur ittifakı ülkemiz İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde demokrasinin daha da güçlenip millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını yine ortaya koyacaktır. İzmir bizi samimiyetimizden bilir. Şimdi vakit İzmir’de Nihat bey ve arkadaşlarının vaktidir. Bıraktığımız hizmetleri vekillerimizle, belediye başkanlarımızla daha da ileriye taşıyacaklardır İzmir’e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. 31 Mart’ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız?”
Hak ettiği yere ulaşacak
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi bir konuşma yaptı. Zeybekçi şunları söyledi: “Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır. İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. Bugün itibariyle İzmir’imizde mazeretler dönemi bitecektir.
ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR
Ve İzmir’imizde sloganımız ‘mazeret yok, yola devam’ diyoruz. 31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız. İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur. Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. 1,5 aydır şehrin kanaat önderleriyle, üniversite hocalarıyla, gençlerimizle bir araya gelip eksikleri tespit ettik. Yüzlerce ekip arkadaşımızla yoğun bir çalışma içine girdik. Ocak ortasını takip eden günlerde projelerimizi açıklayacağız.. 5 yıl içinde İzmir’imiz muasır medeniyet yolculuğunda yerini alacaktır, hakkettiğini alacaktır… İzmir’i Anadolu’ya küstürdüler… Kimse beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir’in vaktini çalmasına müsaade etmeyeceğiz Kendimizi İzmir’e vermeye, İzmir’in kalbine girmeye geldik… İzmir her türlü övgüyü hakkediyor…”
2019 YEREL SEÇİM ADAYLARI
Büyükşehir belediye başkanı adayı: Nihat Zeybekci
Balçova: Evrim Özen
Bayırdır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Ali Aslan
Bergama: Hakan Koştu
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu
Bornova: Reşat Gençtürk
Buca: Mustafa Arslan
Çiğli: Okan Korkmaz
Gaziemir: Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe: Burcu Dereci
Karabağlar: Bilal Doğan
Karaburun: Ferhan Eroğlu
Karşıyaka: Ayda Maç
Kemalpaşa: Arif Uğurlu
Kınık: Sadık Doğruer
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Melek Eroğlu
Menderes: Bülent Soylu
Menemen: Durmaz Bayraktar
Ödemiş: Münir Bezmez
Seferihisar: Hamit Nişancı
Selçuk: Osman Başterzi
Tire: Selman İçelli
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez
Urla: Adıgüzel Demirel
CUMHUR İTTİFAKI KAPSAMINDA MHP ADAYLARI ŞÖYLE
Aliağa: Serkan Acar
Çeşme: Sema Aydın
Dikili: Buğra Akın
Foça: Serkan Mersin
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık
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