'İzmir yeniden ideolojiye teslim'

Adını sürekli skandallarla anılan ve PKK’yı açık açık desteklemekten kaçınmayan CHP’nin İzmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, 25 HDP’li belediyeye kayyum atanmasının ardından “Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur’a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. HDP’nin yanındayım” şeklindeki açıklamalarda bulunarak teröre verdiği desteği gözler önüne sermişti. Soyer’in attığı bir Tweetlerde de FETÖ’ye açıkça destek vermişti. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de desteğini alan Tunç Soyer, CHP oylarının yanı sıra terör örgütlerinin de açıkça destek verdiği isim oldu. Öte yandan Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve çocuklarıyla oyunu kullanmak için Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu’na gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de seçimlerle ilgili bugüne kadar milletin iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirterek “Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır” dedi.

24 İLÇEDE CHP ÖNDE

İzmir’de resmi olmayan sonuçlara göre 24 ilçede CHP adayları seçimi önde götürürken, 4 ilçede AK Parti, 1 ilçede MHP ve İP adayları rakiplerini geride bıraktı.