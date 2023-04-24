İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,3204
  • ALTIN
    1235.04
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İzmir'de AK Parti'ye yönelik provokasyon! Faşist kafaya medeniyet dersi verildi
Politika

İzmir'de AK Parti'ye yönelik provokasyon! Faşist kafaya medeniyet dersi verildi

İzmir'de AK Parti Milletvekili adayı İnan, kendisini provoke etmek isteyen bir grup göstericiye adeta medeniyet dersi verdi. Ellerinde, Atatürk'ün posterleri olan göstericilerle konuşan İnan, 'Kemalizm Irkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir 1'inci sıra Milletvekili adayı gösterilmesini hatırlattı ve asıl protesto edilmesi gerekenin CHP olduğunu söyledi.

24 Nisan 2023 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
İzmir'de AK Parti'ye yönelik provokasyon! Faşist kafaya medeniyet dersi verildi
ABONE OL

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2'nci bölge 1'nci sıra Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, Bostanlı'da seçim çalışmaları için ziyaretler yaparken ellerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazılı pankartlarda bulunan bir grup göstericinin provokasyonu ile karşılaştı.

"HÜKÜMETİ ELEŞTİRMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ"

Uğradığı provokasyona rağmen, göstericilerle sağduyulu bir iletişim kuran İnan, "Hükümeti eleştirmekte özgürsünüz. Eleştiri olmazsa yozlaşırız. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Kolları Başkanını protesto edeceksin özgürce sonra diyeceksin ki 'bu ülkede diktatörlük var'. Demek ki senin iktidarına kalsa ben sokakta yürüyemeceğim." dedi.

"ASIL CHP'Yİ PROTESTO EDİN"

Ellerinde Atatürk posterleri bulunan grupla konuşmasını sürdüren İnan, "Kemalizm Irkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir 1'inci sıra Milletvekili adayı gösterilmesini hatırlatarak, asıl CHP'yi protesto etmeleri gerektiğini söyledi.

"ATATÜRK'ÜN RESMİNİ TAŞITMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Göstericilerle yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Eyyüp Kadir İnan, paylaşımına "Bostanlı'da bizi provoke etmek isteyen arkadaşlara bütün Bostanlı Caddesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıtmaktan dolayı çok mutluyum. Malum Atatürk düşmanı bir isim İzmir'den CHP 1.Sıra Milletvekili Adayı..." notunu düştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.