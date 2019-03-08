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'İzmir’e gelen yabancı misafirler dalga geçiyor'

İzmir’de düzenlenen toplantılardan memnun kalmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu “Kusura bakmasınlar İzmir’e getirdiğim yabancı misafirler benimle dalga geçiyorlar. İzmir böyle mi olmalı” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir’de taksi durak başkanları ve taksi şoförleriyle bir araya geldi. Daha önce geldiği İzmir’de Alsancak semtinde dolaşırken CHP’lilerin “bizi kurtarın” diye bağırdığını, kendilerinin de “kurtaracak olan sizsiniz, bu sefer Nihat Bey’e oy vereceksiniz” yanıtını verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu: Bu şehri makus talihinde kurtarmamız lazım. Hiç kusura bakmasınlar İzmir’de bir kaç defa uluslararası toplantı yaptım. İzmir’de bakanlığımızın temsilciliği olmasına rağmen istediğim düzeyde toplantıyı burada yapamıyorum. Getirdiğim misafirler benimle dalga geçiyor sonra. Dünyanın en güzel şehri İzmir böyle mi olmalı? Özeleştiri de yapıyoruz, neler yaptık diye. İzmir’e yapılan hizmetlerin hepsi hükümetimizin yaptığı hizmetler. 

TAMAMI PKK’YA YERLEŞMİŞ

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Cumhur İttifakı’nı kururken sadece hükümet sistemini değiştirmek için değil tüm Türkiye’yi kalkındırmak için kurduk. Devletimizin, milletimizin bekası için kurulmuştur. Karşı ittifakın içinde CHP, İP’e bir şey söylemiyorum ama HDP, PKK güdümünde bir parti. Belediye başkanları devletin gönderdiği parayı dağa gönderdi. Ne kadar terörist, terör örgütü varsa, sadece PKK değil, PYD’si, YPG’si, FETÖ, DHKP-C, TİKKO, ne kadar bölücü hain varsa bu ittifakın içinde. Siz olmadığını söyleyin. Ben söylemiyorum ki! Kandil’deki PKK söylüyor, ‘bu ittifakın içindeyim, bu ittifakı destekliyorum’ diyor. Biz MHP ile ilçelerde beraber karma listeler yaptık. Karşı listelerde HDP’liler var. Bunların tamamını PKK yerleştirmiş. O parti, PKK’dan izin almadan bir kelime söylemez, bir kişi aday gösteremez. CHP listelerindeki HDP’li adayların tamamını PKK yerleştirmiş.  

Yüzde 45 ÖTV müjdesi 

Çavuşoğlu, belli süreliğine yüzde 45 gibi ÖTV’nin kaldırılmasıyla çok lüks araçlar alındığına işaret ederek, bundan esnaf, vatandaş ve turistin memnun olduğunu, herkesin yararına olan şeyin devam etmesi gerektiğini anlattı. 

İzmir’in derdi hâlâ foseptik 

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci İzmirsiz bir Türkiye’nin ne kadar yarım kalacağını bildiği için, memlekete hizmet anlamında gayretin içinde yer almak gibi bir görevi yerine getirdiğini ifade etti. “Turizm zenginlikleri olarak Antalya’dan çok daha zenginiz” diyen Zeybekci “Kültür, inanç, kongre, sağlık turizminde o kadar çok avantajlarımız var ki. Ama maalesef yatırım yapacağımız turizm bölgelerinde kanalizasyon, foseptik, ulaşım derdimiz var” diye konuştu.     

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