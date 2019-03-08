'İzmir’e gelen yabancı misafirler dalga geçiyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir’de taksi durak başkanları ve taksi şoförleriyle bir araya geldi. Daha önce geldiği İzmir’de Alsancak semtinde dolaşırken CHP’lilerin “bizi kurtarın” diye bağırdığını, kendilerinin de “kurtaracak olan sizsiniz, bu sefer Nihat Bey’e oy vereceksiniz” yanıtını verdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu: Bu şehri makus talihinde kurtarmamız lazım. Hiç kusura bakmasınlar İzmir’de bir kaç defa uluslararası toplantı yaptım. İzmir’de bakanlığımızın temsilciliği olmasına rağmen istediğim düzeyde toplantıyı burada yapamıyorum. Getirdiğim misafirler benimle dalga geçiyor sonra. Dünyanın en güzel şehri İzmir böyle mi olmalı? Özeleştiri de yapıyoruz, neler yaptık diye. İzmir’e yapılan hizmetlerin hepsi hükümetimizin yaptığı hizmetler.

TAMAMI PKK’YA YERLEŞMİŞ

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Cumhur İttifakı’nı kururken sadece hükümet sistemini değiştirmek için değil tüm Türkiye’yi kalkındırmak için kurduk. Devletimizin, milletimizin bekası için kurulmuştur. Karşı ittifakın içinde CHP, İP’e bir şey söylemiyorum ama HDP, PKK güdümünde bir parti. Belediye başkanları devletin gönderdiği parayı dağa gönderdi. Ne kadar terörist, terör örgütü varsa, sadece PKK değil, PYD’si, YPG’si, FETÖ, DHKP-C, TİKKO, ne kadar bölücü hain varsa bu ittifakın içinde. Siz olmadığını söyleyin. Ben söylemiyorum ki! Kandil’deki PKK söylüyor, ‘bu ittifakın içindeyim, bu ittifakı destekliyorum’ diyor. Biz MHP ile ilçelerde beraber karma listeler yaptık. Karşı listelerde HDP’liler var. Bunların tamamını PKK yerleştirmiş. O parti, PKK’dan izin almadan bir kelime söylemez, bir kişi aday gösteremez. CHP listelerindeki HDP’li adayların tamamını PKK yerleştirmiş.