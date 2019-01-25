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İzmir’i yatırım üssü yapacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, yapılan yatırımların savunma sanayisinde İzmir’i de önemli bir noktaya getireceğini bildirdi.

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Zeybekci’nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zeybekci’nin BMC’nin Pınarbaşı’ndaki tesislerini gezdi. Fabrikada Yönetim Kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından karşılanan Zeybekci, BMC’nin ürettiği ‘Kirpi’, ‘Amazon’ ve ‘Efe’ adlı zırhlı araçlarla personel taşıyan kamyonları inceledi. 31 Mart seçimlerinden sonra hayata geçirecekleri projelerle İzmir’in çekim merkezi haline geleceğini bildiren Zeybekci “Bu sayede BMC gibi kuruluşların İzmir’e yatırımları artacak. Türkiye dışa bağımlı olmaktan kurtulmaya başladı. Yapılan yatırımlar savunma sanayisinde İzmir’i de önemli bir noktaya getirecek” ifadelerini kullandı. İzmir’de işsizlik oranının diğer illere göre daha yüksek olduğunu belirten Zeybekci, hazırladıkları Kent Enstitüsü Projesi’nin de kadınlar başta  olmak üzere şehirde önemli istihdam olanakları sağlayacağını bildirdi.

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