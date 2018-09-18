İzmir’in içi de dışı da foseptik kokuyor!

İzmir'i kokuya mahkum etmesine rağmen Arnavutluk’ta ‘Çevre dostu’ ödülü kazanan CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin sadece İzmir körfezini değil körfeze akan dereleri de foseptiğe dönüştürdüğü ortaya çıktı.

NEFES ALINAMIYOR

Derelerdeki kirlilik ve havadaki kötü koku nedeniyle nefes alamaz hale gelen İzmir Şemsiler Mahallesi sakinleri, yollara döküldü. Halkın eylem yaptığı sırada olay yerinden geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’›n aracını durdurarak yardım istedi. Büyükşehir belediyesinin kötü hizmetlerini şikâyet eden köylüler 15 yıl önce bölgeye kurulan arıtma tesisinin belediye tarafından düzenli çalıştırılmaması nedeniyle pis suların mahallerinden geçen Keleş Çayı’na bırakıldığını bunun da kokuya neden olduğunu belirtti. Köylüler, Dağ ve beraberindekilere derenin korkunç görüntüsünü gösterdi. AK Partili Dağ da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kiraz’a gelecektir. Sorununuzu ona iletin, çözerler. Şayet çözmezlerse, biz boruları alırız, Kiraz Belediyesi de boruları döşer” dedi. Eski üst düzey bir İZSU yöneticisi, İzmir’in yeterli bir atık su arıtma sistemi olduğunu ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun mevcut kötü yönetimi nedeniyle suların gerekli arıtım yapılmadan derelere ve körfeze aktığını, sorunun kötü belediye yönetimi olduğunu söyledi. Yine eski İzmir Su ve Kanalizasyon İşleri yöneticileri, kentin iyi bir arıtma alt yapısı olmasına rağmen belediyenin kötü yönetimi nedeniyle şehrin foseptik çukuruna dönüşmek üzere olduğunu söyledi.