İzmir’in içi de dışı da foseptik kokuyor!
İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Şemsiler Köyü sakinleri kötü koku nedeniyle yollara döküldü. İsyan eden köylüler, AK Partili Dağ’ın aracının önünü keserek yardım istedi. Köylüler, arıtma tesisini düzenli çalıştırmayan büyükşehir belediyesini şikayet etti.
- MUAMMER BAŞKAN
İzmir'i kokuya mahkum etmesine rağmen Arnavutluk’ta ‘Çevre dostu’ ödülü kazanan CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin sadece İzmir körfezini değil körfeze akan dereleri de foseptiğe dönüştürdüğü ortaya çıktı.
NEFES ALINAMIYOR
Derelerdeki kirlilik ve havadaki kötü koku nedeniyle nefes alamaz hale gelen İzmir Şemsiler Mahallesi sakinleri, yollara döküldü. Halkın eylem yaptığı sırada olay yerinden geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’›n aracını durdurarak yardım istedi. Büyükşehir belediyesinin kötü hizmetlerini şikâyet eden köylüler 15 yıl önce bölgeye kurulan arıtma tesisinin belediye tarafından düzenli çalıştırılmaması nedeniyle pis suların mahallerinden geçen Keleş Çayı’na bırakıldığını bunun da kokuya neden olduğunu belirtti. Köylüler, Dağ ve beraberindekilere derenin korkunç görüntüsünü gösterdi. AK Partili Dağ da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kiraz’a gelecektir. Sorununuzu ona iletin, çözerler. Şayet çözmezlerse, biz boruları alırız, Kiraz Belediyesi de boruları döşer” dedi. Eski üst düzey bir İZSU yöneticisi, İzmir’in yeterli bir atık su arıtma sistemi olduğunu ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun mevcut kötü yönetimi nedeniyle suların gerekli arıtım yapılmadan derelere ve körfeze aktığını, sorunun kötü belediye yönetimi olduğunu söyledi. Yine eski İzmir Su ve Kanalizasyon İşleri yöneticileri, kentin iyi bir arıtma alt yapısı olmasına rağmen belediyenin kötü yönetimi nedeniyle şehrin foseptik çukuruna dönüşmek üzere olduğunu söyledi.
İzmir’de CHP’li belediyeler kapıştı ezilen esnaf oldu
Bayraklı ilçesinde CHP’li iki belediyenin çekişmesi 860 pazarcı esnafını mağdur etti. Vatandaşlar da pazarın haftalardır kurulamamasından şikayetçi.
İzmir'de CHP’li iki belediyenin kendi aralarındaki çekişme yüzünden Bayraklı’da 860 pazarcı mağdur oldu. Pazarcı esnafı seslerini eylemle duyurdu. İzmir Bayraklı’da pazar yerinin hizmete alınamaması nedeniyle bir grup pazarcı esnafı, protesto eylemi düzenledi. Metin Oktay Parkı’nda toplanan grup, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a tepki göstererek, “Hak, hukuk, adalet hani nerede?” sloganı attı. Pazarcılar adına açıklama yapan esnaftan Faysal Acar, Özkanlar Pazaryeri’nin kapatılması konusunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na götürdüklerini, söz verilmesine rağmen sorunun çözüme kavuşamadığını anlattı. Manavkuyu Mahallesi’nde 6 bin metrekare bir alanın bulunduğunu aktaran Acar, şunları belirtti: Ancak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ bu alana da itiraz etti. Zaten Bornova sınırları içindeki bu alanda da Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile anlaşmazlık içindeler. CHP içindeki iç çekişmeler yüzünden bu sorun çözülmüyor. Defalarca görüşmeler yaptık. Hep tehdit edildik, hep baskı gördük.
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