İzmir’in sorununu beş yılda çözeceğiz 

Halkın kendisine ‘Lütfen İzmir’i kurtarın’ dediğini aktaran Zeybekci “Asıl görev, sorumluluk onlarda olacak. İzmir kendi çocuklarına ve kendi geleceğine oy verecek. Bütün meseleler, problemler her biri zor ama mutlaka çözülebilecek şeyler. Vatandaşlarımız bize yetkiyi verirse İzmir’in bütün problemlerini 5 yılda çözeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

ÇÖPTEN ENERJİ

İzmir gibi çağdaş bir kente vahşi katı atık depolamanın yakışmadığını ifade eden Başkan adayı Zeybekci “Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanarak ekonomiye geri kazandırılması gerekiyor. Modern atık depolama yöntemleriyle atık suların tarımsal sulamada, çöplerin elektrik üretiminde kullanılması için projeler hazırladık” dedi.

80 BİN KAPASİTE

İzmirliler için otoparkın çok ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Zeybekci “Tek şeritte işlemeye çalışan trafik yapısı var. 14 bin otopark var. Bunu beş yıl içinde 80 bine çıkaracağız. İlk etapta 20’nin üzerinde noktaya köprülü kavşaklar, battı çıktılar yaparak trafiği rahatlatacağız. Tramvayı Bayraklı sahilinden de dolaştırarak Karşıyaka ile Konak’ın buluşmasını sağlayacağız” diye konuştu.