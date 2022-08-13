Kabaktepe'den canlı yayında net mesaj: Seçim olsa yarın İstanbul'u kazanırız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programındaki canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Sokağa çıktığımızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle karşılaşıyoruz." diyen Kabaktepe, "Kentsel dönüşümü iyi yaptığımız kanaatindeyim. Bu sorunların hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm Bakanlığımız müdahil oldu. Yasal çerçeve vatandaşımıza kendi kendine dönüşüm imkanı tanıyor. Çevre Bakanlığımız Fikirtepe'deki sorunu büyük ölçüde çözdü. Bu yasanın çıkma nedeni aslında deprem." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ BAŞARISINI LİNEER OLARAK SÜRDÜREBİLDİ"

"2019'da İstanbul'da en yüksek oyumuzu aldık. Buna rağmen seçimi kaybettik. Oy oranları olarak baktığımızda AK Parti'nin trendinin aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz. İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmiş olmamızın nedenlerini kendi içimizde konuşuyoruz. Ancak AK Parti tüm bu iniş çıkışlara rağmen başarısını sürekli, lineer şekilde sürdürebilmiştir." diyen Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK PARTİ 15 SEÇİMİN TAMAMINDA HEP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI"

"2024'de seçim olacak. Seçime gider Vatandaşımız tekrar tercihte bulunacak. AK Parti 15 seçimin tamamında hep birinci parti çıkmış. 15 yılın içerisinde kaybettiklerimiz var. 2019'da İstanbul ve Ankara'yı kaybettik. Bu ortada. Ama kazandıklarımızda var. Hem toplam hem lokal bakıyoruz. İstanbul'u kaybetmemizin nedeni ittifak sisteminde partilerin oy dağılımın sonucudur. Belediye olarak oyumu arttırmış olmama rağmen iki sonuç çıkıyor. Rakibin diğer bileşenleri konsolide etmiş demek ki. Ben onu konsolide edemedim demek ki, temel neden bu.

"YARIN SEÇİM OLSA İSTANBUL'U KAZANIRIZ"

İstanbul'da 13 bin farkın temel nedeni yukarıda söylediğim gerekçe. Bunu besleyen ek nedenler var. Söylemimizi öyle değil böyle gösterseydik. Ama bu temel nedeni değiştirmeyecekti. 20 yıl kazanmışsınız. Şimdi milletimiz yine tercihte bulunacak. 2019'u doğru analiz edememişsek 2024'te bununla yüzleşeceğiz. İstanbul seçimi iptal edilince vatandaşımız tepkisini böyle gösterdi. Ama bu seçimin gerçek sonucu 13 bindir. Benim bakış açım bu. İstanbul Büyükşehir'i Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim ayında seçim olursa kazanacağımıza inanıyoruz. Bizim odaklandığımız seçim doğal olarak 2023. Vatandaşlarımıza soruyoruz, aldığımız izlenim, veriler, temaslara göre yarın seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Öyle gerçekleşeceğine inanıyoruz."