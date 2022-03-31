Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, megakentin trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından megakentin trafikteki yoğunluk oranıyla ilgili paylaşımda bulundu.

'TEKNE TAHSİSİ İLE TRAFİK SORUNU AŞILMAZ'

Kabaktepe, paylaşımında İstanbul'un trafiğinin yüzde 62 ile dünyada birinci olduğunu açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yapmasına değinen Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, yüzde 62'lik oran ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci oldu! Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz. Gözünü kapatan kendine karanlık yapar."