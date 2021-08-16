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Politika

Kabine bugün toplanıyor: Masada önemli konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Masada sel felaketi, orman yangınları ve Afgan göçü var.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:47 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:47
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Kabine üyelerinin önemli bir kısmının orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde olması nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir ayı aşkın sürenin ardından bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak kabinenin en önemli gündem maddeleri, sel felaketi, orman yangınları, Afgan göçü ve salgınla mücadele.

YARDIMLAR ELE ALINACAK

Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran sel felaketi ve devam eden arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durum masaya yatırılacak. Bölgedeki bakanlar kabineyi bilgilendirecek, selden zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlar da ele alınacak. Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları sonrası son durum da yine kabinede görüşülecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Kabinenin diplomasi ajandasında, Afganistan'da Taliban güçlerinin başkent Kabil'i de alması ve yaşanan göç sorunu ile Kabil Havaalanı misyonuna ilişkin yürütülen temaslardaki son durum ele alınacak. Kabinenin bir diğer gündem maddesi de salgınla mücadele olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklara ilişkin sunum yapması bekleniyor.

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