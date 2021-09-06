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Politika

#CANLI Yeni önlemler gündemde mi? Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulunuyor

6 Eylül 2021 Pazartesi 18:48 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 19:46
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik. Açışlar gerçekleştirdik, temeller attık.

Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Türkiye Belediyeler birliğinin düzenlediği sergide de ülkemizin 4 bir yanından gelen gençlerimizle kucaklaştık. Bu tür programların gençlerimizin yaşadıkları şehirlerin kültürel alt yapısından spora kadar yakından ilgilenmesine vesile olduğuna inanıyorum.

Yine gençlerimizle hasret giderdiğimiz diğer programları Ahlat ve Malazgirt'te inşa ettik. Ahlat'ın tarihimizdeki önemine binayen burada Van gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesini milletimize kazandırdık.

Uzunca süredir düzenli olarak katıldığımız Malazgirt Zaferi'nin törenlerini de 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Ertesi gün Balkanlardaydık. Bosna Hersek'e, 27 Ağustos'ta Karadağ'a yaptığımız ziyaretlerde pek çok hususu muhattaplarımızla ele alma fırsatı bulduk.

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