Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıda bakanlar kendi alanları ile ilgili sunum yaptı.

Ayrıca toplantıda bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımların da gündemdeydi.

Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum ile tokalaştı.