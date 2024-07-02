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Politika

Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi.

2 Temmuz 2024 Salı 17:13 - Güncelleme:
Kabine Toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıda bakanlar kendi alanları ile ilgili sunum yaptı.

Ayrıca toplantıda bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımların da gündemdeydi.

Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum ile tokalaştı.

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