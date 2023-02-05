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Politika

Kabine yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Terörle mücadele ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT teklifi toplantıda öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak.

TRT Haber5 Şubat 2023 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Kabine yarın toplanacak
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EYT ile ilgili kanun teklifi, 7'inci yargı paketi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci... Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.

EYT'lilere ilişkin düzenleme toplantının öncelikli gündem maddesi. Komisyonda kabul edilen teklif aalı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

'ÇAT-KAPI' HACİZ İŞLEMİ DE TARİHE KARIŞACAK

7'nci Yargı Paketi kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı. Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak.

Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına ara buluculuk şartı getirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlardaki son durum görüşülecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası görüşülecek.

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