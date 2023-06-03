Kabine'nin eski üyelerinden yeni üyelerine tebrik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeni kabine üyelerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara başarı dileyen Bozdağ, "Yeni kabine, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlı ve yararlı hizmet ve eserlere vesile olsun. Rabbim, zorlarını kolaylaştırsın. Rabbim, yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan isimleri kutlayarak, "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na, birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni kabine üyelerini kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Büyük Türkiye" hedefiyle çıktıkları yolda her zaman milletin huzur ve refahı için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yer aldığı kabinedeki bakanlara ve Türk milletine teşekkür ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş'a başarı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlık görevine getirilenlere başarılar diledi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni kabine üyelerini tebrik eden Akar, "Bizlere Milli Savunma Bakanı olarak ülkemize ve asil milletimize hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde görev yapma onuruna nail olduğumuz ve yüce mecliste hizmete devam edeceğimiz için Allah'a hamd olsun. Türk Milletine hizmet edecek yeni kabinemizi tebrik eder, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde nice güzel işlerde başarılar dilerim." paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin açıklanan yeni kabinesinin millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Nebati, "Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaşımında, "2005 yılından bu yana milletimize hizmet etme sevdasına katkı sağlamaya, son 5 yıldır da bakanlık vazifesiyle davasına omuz vermeye gayret ettiğim sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyor, tüm yeni kabine üyelerimize Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'ye hizmet yolunda gece gündüz omuz omuza çalıştığımız tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hizmet bayrağını devredeceğimiz sayın Abdulkadir Uraloğlu'na başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmaksızın çalışmaya devam."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni kabinesinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım sayın İbrahim Yumaklı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Başta sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılı çalışmalar diliyorum." paylaşımında bulundu.