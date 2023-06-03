Kabine'ye veda eden isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs zaferinin ardından yemini ederek yeni dönemi resmen başlattı. Yeni dönemle birlikte en çok merak edilen isimlerde belli oldu. Kabine üyelerinin açıklanmasının ardından artık bakanlık görevini yürütmeyecek isimler dikkat çekti.

ESKİ HÜKÜMETTE KİMLER YER ALIYORDU?

Eski Kabine üyeleri şu şekildeydi; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Eski Kabine üyeleri şu şekildeydi; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank...

ARTIK KABİNE'DE YOKLAR

Kabinede yaşanan köklü değişikliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haricinde tüm isimler değişti. Yeni kabinede Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Nureddin Nebati yer almadı.

Kabine'nin eski üyelerinden yeni üyelerine tebrik