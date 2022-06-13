Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu toplantısında katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın gündeminde Kadıköy'de HDP ve DBP'nin düzenlediği terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü vardı.

70 kişinin gözaltına alındığı olaylar sırasında polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösteren Erdoğan, "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

Erdoğan, "Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. 4 şehidin ateşinin yüreğimizi yaktığı günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları provokasyondan öne kalleşliktir, kanı bozukluktur" diye konuştu.