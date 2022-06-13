İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2022 Pazartesi / 14 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2682
  • EURO
    18,0987
  • ALTIN
    1029.13
  • BIST100
    2523.88
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kadıköy'deki provokasyon... Başkan Erdoğan: Bu alçaklığın bedelini ödeteceğiz
Politika

Kadıköy'deki provokasyon... Başkan Erdoğan: Bu alçaklığın bedelini ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'de HDP ve DBP tarafından tarafından düzenlenen terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşüne tepki gösterdi. Erdoğan, 'Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz' dedi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu toplantısında katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın gündeminde Kadıköy'de HDP ve DBP'nin düzenlediği terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü vardı.

70 kişinin gözaltına alındığı olaylar sırasında polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösteren Erdoğan, "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

Erdoğan, "Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. 4 şehidin ateşinin yüreğimizi yaktığı günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları provokasyondan öne kalleşliktir, kanı bozukluktur" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.