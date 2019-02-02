Kadın aday göstermedi, suçunu kadınlara yükledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon kanalındaki canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup, soruları cevapladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin Beyoğlu Belediye Başkan adayının Alper Taş mı olacağı sorusu üzerine “Olabilir. Alper Bey son derece saygın bir isim. Beyoğlu’na da yakışan bir isim. Bilgisi, birikimi, kültürü, genç, dinamik, enerjik birisi, dolayısıyla bakacağız” dedi.

İŞKENCECİYİ SAVUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in babası 12 Eylül’ün ‘zalim’ başsavcısı Nurettin Soyer’i skandal sözlerle savundu. Kılıçdaroğlu, işkenceciye “Nurettin Soyer suçsuzdur. Nurettin Soyer iyi bir kamu görevlisidir. Nurettin Soyer başarılı bir hukukçudur. Babasının hiçbir suçu yok. Babası kamu görevlisi. Başarı bir hukukçu onun da altını çizelim” sözleriyle sahip çıktı. CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’in ‘gurur duyuyorum’ dediği babası Nurettin Soyer’in 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olması ve özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olması büyük tepki çekti.

MAN YALANI TAZMİNATI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı tazminat davalarına ilişkin bir soru üzerine, iktidar partisinin yanlış yapması halinde bunu en sert ifadelerle kamuoyuna sunmanın anayasal görevi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu “Man Adası dolayısıyla yüksek tazminatlar geldi. Ben o yüksek tazminatlar nedeniyle evi sattım, yetmedi borç aldım” dedi. İspat edemediği sözler nedeniyle tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu çözüm yolunu, vekillerin maaşlarına göz dikmekte bulmuştu. CHP Grubunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulmuş ve buna göre milletvekilleri aldıklar maaşlardan üç ayda bir 5’er bin lira bu fona aktarmaları istenmişti. Kılıçdaroğlu, kadın adayların sayıca az olmasına ilişkin kendilerine yöneltilen eleştiriye “Son derece haklı. Bunu, ben zaman zaman arkadaşlarıma da söylüyorum. Kadın aday istiyoruz, kadın arkadaşlar da erkek arkadaşların isimlerini öneriyor” yanıtını verdi.

‘UYDURMA’ DEDİ YARDIMCISI YALANLADI

CHP’nin dijital altyapısının hiçbir siyasi partide bulunmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu “çöktü” iddialarına ise “Hayır, onların tamamı uydurma haberler. Eğer bugün ‘100 küsur yaşındaki kişi ilk kez oy kullanacak’ diye ortaya çıkıyorsa, belgesi ve dokümanıyla bunu sağlayan biziz” yanıtını verdi. Ancak CHP’nin Adil Seçim Sistemi’nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran seçim gecesi kendilerini rezil eden sisteme 80 bin lira ödediklerini gösteren faturaları paylaşmış ve sistemin çöktüğünü söylemişti.