Kadına verilen fırsat lütuf değil hakkıdır 

G20 Parlamenter Forumu dolayısıyla Arjantin’de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, başkent Buenos Aires’teki Arjantin Kongresinde yapılan ‘Kadının Güçlendirilmesi’ başlıklı oturumda konuştu. Kadınların dünya nüfusunda erkeklerden biraz daha fazla olmasına değinen Yıldırım, iş ve sosyal hayatta kadınların bu kadar yer bulamamasının bir anlayış ve zihniyet meselesi olduğunu söyledi.

HER ALANDA GÖREBİLİYORUZ

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zihnimizde eğer hepimiz Rabbimizin yarattığı bir kul olarak kabul edersek, kadın erkek eşitsizliği diye bir şey olmaz. Tarihte, kadınların diri diri gömüldüğü, ‘içinde şeytan var’ diye yakıldığı dönemler görülüyor. Bütün bu dönemler geride kaldı. Artık kadınları hayatın her alanında görebiliyoruz. Bu durum ülkeden ülkeye değişse de hiçbir ülke geride kalmamak için bu değişimi yapmak mecburiyetindedir. Kadınlara verilecek imkanlar bir lütuf değil, onların hakkıdır.”

EŞİTLİK SAĞLANMALI

TBMM Başkanı Yıldırım, “Kadın erkek eşitliğinin, fırsat eşitliği şekilde tezahür etmesi gerekir. Kadınlara birtakım ayrıcalıklar tanıyarak, kota belirleyerek varlıklarını bu şekilde sürdürmelerini istemek onların beklentilerini karşılayacak bir durum değildir. Siyaset, ticaret ve eğitim alanlarında da bu eşitlik sağlanmalı” dedi.