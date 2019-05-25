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'Kadınlar da askere alınsın'

MHP’li milletvekili Vahapoğlu, yeni sistemde talep olursa kadınların da askerlik yapmasına imkan sağlanmasını istedi. Vahapoğlu “Türk kadınına güvenin. Gitmek isteyen kadını askere alalım” dedi.

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Meclis’te yeni askerlik sistemi görüşülürken, MHP’den kadınlara da askerlik imkanı verilmesine yönelik teklif geldi. Teklifin maddeleri görüşüldüğünde söz alan MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, teklifte “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur” maddesinin yer aldığını belirterek, bir esneklik getirilerek talep halinde kadınların da er, astsubay veya yedek subay olarak askerlik yapmasına imkan sağlanmasını istedi. Reformdan söz edilecekse böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Vahapoğlu, “Türk kadınlarına güvenin. Gitmek isteyen kadını askere alalım” ifadelerini kullandı. 

600 BİN KAÇAK 

Milli Savunma Komisyonunda yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Askeralma Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Burada konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifin ciddi sorunları çözecek niteliğe sahip olduğunu belirterek, “Sistemin bütününe yapılan eleştirilerde haksızlık yapılıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısının 600 bin olduğu söylendi ama yoklama ve bakaya kalanların sayısı 460 bin civarında” dedi.

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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