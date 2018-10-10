Kafaları çuvallara sokulup getirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda terörle mücadeleye yönelik net mesajlar verdi. Bahçeli şunları söyledi: “Bir eli ile selam verip bir eliyle silah tutuşturanlar insanlık düşmanı hainlerdir. Terör faaliyetlerine hizmet edenler karanlık odaklardır. Türkiye’yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını sananlar kişiliksizlerdir. Hangi sefil senaryodan medet umarsa umsun başarısız kalmaya mahkumdur. Türk Milleti teröre boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Batman’ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. Şehit naaşları gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir. Batman’da yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların kadroya alınmaları, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran’da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız.”

BİZDE VELİ DE DELİ DE ÇOK

“Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5’ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Murat Karayılan, Bahoz Erdal’dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır. Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.

Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil’le sınırlı kalmamalıyız. Fırat’ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat’ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir. Hani Münbiç’i terk edecekti, Münbiç mutabakatına ne oldu? Madem Münbiç’te teröristler çukur kazmıştır, Türk devletine düşen de hazır çukur kazılmışken teröristleri oraya gömmektir.”