Kafaları çuvallara sokulup getirilmeli
Bahçeli: Münbiç’te hazır çukur kazılmışken teröristleri de oraya gömelim. ABD’nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda terörle mücadeleye yönelik net mesajlar verdi. Bahçeli şunları söyledi: “Bir eli ile selam verip bir eliyle silah tutuşturanlar insanlık düşmanı hainlerdir. Terör faaliyetlerine hizmet edenler karanlık odaklardır. Türkiye’yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını sananlar kişiliksizlerdir. Hangi sefil senaryodan medet umarsa umsun başarısız kalmaya mahkumdur. Türk Milleti teröre boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Batman’ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. Şehit naaşları gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir. Batman’da yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların kadroya alınmaları, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran’da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız.”
BİZDE VELİ DE DELİ DE ÇOK
“Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5’ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Murat Karayılan, Bahoz Erdal’dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır. Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.
Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil’le sınırlı kalmamalıyız. Fırat’ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat’ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir. Hani Münbiç’i terk edecekti, Münbiç mutabakatına ne oldu? Madem Münbiç’te teröristler çukur kazmıştır, Türk devletine düşen de hazır çukur kazılmışken teröristleri oraya gömmektir.”
BİR GÜN ADAM GİBİ ÖL
Trump gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulması oldukça zordur. Bomba ve patlayıcı eğitimi veriyorlar, Batman’da kan döktürüyorlar. NATO şemsiyesi altında böyle bir dostluk samimi değildir. ABD, Türkiye’yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın. Altını çizmek isterim ki, Kral Selman’a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün. Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini merak ediyoruz. Vahim haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyide muhtaç olduğu açıktır. Türkiye mafya vari yöntemlerin, örtülü kanlı operasyonların geçiş güzergahı değil. Suç varsa gereği derhal yapılmalıdır.
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