CHP'li Kaftancıoğlu: Demirtaş'la omuz omuza mücadele ettik

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili güzellemelerini sürdürdü.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, Demirtaş’ın “sandığa gidin” çağrısını çok kıymetli bulduğunu belirterek, “Faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik.” diye konuştu.

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği gerekçeleriyle yargılanan Selahattin Demirtaş’ın “demokrasi için faşizme karşı mücadele ettiğini” söyleyen Kaftancıoğlu, “Yıllardır sokaklarda hep söylediğimiz bir slogan vardır, bu defa faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik.” ifadelerini kullandı.

HDP’nin özellikle Türkiye’nin batısında CHP’li adaylara verdiği destek ve Demirtaş’ın sandık çağrısıyla ilgili konuşan Kaftancıoğlu, “HDP seçmeni üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. İktidara kaybettirmek için böyle yapacaklarını söylemişlerdi. Olması gereken de buydu.” sözlerini kullandı.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katılan Selahattin Demirtaş, bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a “Kürt halkının önderi” dediği için pişman olmadığını ve bundan geri adım atmayacağını söyledi.