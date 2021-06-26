Kaftancıoğlu ve Portakal akıllarınca alay etmişlerdi... Bakan Koca'dan yerinde cevap

26 Haziran 2021 Cumartesi 08:05 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" demişti.

Bakan Koca'nın bu sözleriyle, FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal, "İ-nan-mı-yo-rum", CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan." paylaşımlarıyla alay etmişti.

Dün itibarıyla 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.

"UMARIZ BUGÜNLERDE SIK SIK GÜNEŞE ÇIKIYORLAR"

Söz konusu açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulunan Bakan Koca, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." dedi.

Kaftancıoğlu ve Portakal akıllarınca alay etmişlerdi! Yüzünüz kızarır mı?