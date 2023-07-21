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Politika

Kaftancıoğlu'dan gizli toplantı düzenleyen İmamoğlu'na ağır sözler: İçten pazarlıklı

Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Canan Kaftancıoğlu, gizli toplantı hakkında ilk kez yorum yaptı. Değişim isteyenleri '12 yıldır Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar mı yapacak beni güldürmeyin' diyerek ti'ye alan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu 'İçten pazarlıklı' olarak niteledi.

21 Temmuz 2023 Cuma 15:03 - Güncelleme:
Kaftancıoğlu'dan gizli toplantı düzenleyen İmamoğlu'na ağır sözler: İçten pazarlıklı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam etti.

PARTİYİ KARIŞTIRDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için 'oğlum' gibi diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. 29 Mayıs sabahı değişim şart diyerek başlattığı harekete parti içinde de destek geldi.

KOLTUĞU BIRAKMIYOR...

Kaybedilen seçimin ardından yenilginin sebebi olarak gösterilen ve seçmenden bile tepki alan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu bırakmamak için her türlü yolu denedi. Yerel seçimleri bahane göstererek, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemek istedi. Ancak en yakınındaki isimlerin bile desteğini kaybetti.

GÜNDEM DARBE TOPLANTISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vitesi yükseltti. Gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı, İmamoğlu'nun genel başkanlık için yaptığı çalışmaları gözler önüne serdi.

Destek toplantısına katılan isimler arasında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerin olması dikkat çekti.

KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK YORUM!

CHP'yi karıştıran darbe toplantısının yankıları sürerken, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da tepki gecikmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Fatih Altaylı ile yaptığı konuşmada yakın zamanda görevi bırakacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 12 YILDIR YANINDA OLAN İSİMLERLE Mİ?

Partide değişim isteyenleri eleştiren Kaftancıoğlu, bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 senedir yanında olup onun hatasına ortak olanlarla gerçekleştirmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

DEĞİŞİM ŞART AMA...

"CHP'de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni" dedi. Değişim şart olduğunu ancak bu isimlerle gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi.

İMAMOĞLU'NA İÇTEN PAZARLIKLI DEDİ!

Canan Kaftancıoğlu, değişim diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu'nun ise net olmamakla suçladı. "İçten pazarlıklı" dedi.

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