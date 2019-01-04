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Kâğıt israf eden 34 milyon lira öder

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak siyasi partileri belirlemesine ilişkin kararı ile seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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YSK’nın kararında seçime katılma yeterliliğine sahip 13 partiye seçmen kütüklerinin verilebileceği belirtildi. Seçmen kütüğü örneği istemeye siyasi parti genel merkezleri yetkili olacak ancak yetki verilmesi koşuluyla il ve ilçe başkanları da kendi seçim çevreleriyle ilgili istemde bulunabilecek. Kâğıt ortamında verilecek seçmen kütüğü örneklerinin gideri karşılığı ödenecek bedel, 2019 yılı için her seçmen başına 6 kuruş olarak tespit edildi. 

ELEKTRONİK ÜCRETSİZ 

Türkiye’de 56 milyon 342 bin 263 seçmen bulunurken herhangi bir siyasi partinin seçmen kütüğü örneklerinin tamamını kâğıt olarak almak için yaklaşık 34 milyon lira ödemesi gerekecek. Partilerin kağıt ortamında talep edecekleri seçmen kütüğü örnekleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı veznesine seçmen başına 6 kuruş yatırması gerekecek ve bunlara ait fotokopi masrafları ise seçim ödeneğinden karşılanacak. Ancak partilerin seçmen kütüğü örneği talepleri elektronik ortamda da karşılanabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. 

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