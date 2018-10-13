Kahramanın kimliği belli oldu

Darbe girişimi gecesi eşine, “Bu akşam çıkmayıp da ne zaman çıkacağım” dedikten sonra dışarı çıkan Çelik, tankların Genelkurmay Başkanlığı karargâhını işgal etmelerini engellemek için zırhlı araçların önüne yattı. Çelik, bu direnişiyle 15 Temmuz’un simgesi haline geldi.

VAHŞİCE KATLETTİLER

Karargâhın dış cephe kameralarının kaydettiği görüntülere saat 00.50’de giren kahraman Çelik, kurşunlardan korunmak için dağılan kalabalığın arasından çıkarak darbecilerin tehdit ateşine rağmen tankların üzerine yürüdü. Kahramanın kararlığı karşısında yeniden silaha sarılan tankın kulesindeki darbeci, Çelik’i göğsünden vurdu. Başka bir görüntüde zırhlı araçtaki askerlerin yoğun bir şekilde şiddet uyguladığı Çelik hayatını kaybetti ve cansız bedeni askerlerce sürüklenerek ağaçlık alana taşındı.