Kahramanlar dualarla uğurlandı
Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınır hattında bulunan askeri üs bölgesine gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen dört Mehmetçik için düzenlenen cenaze törenlerine binlerce vatandaş katıldı. Kahraman askerler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
TERÖRE LANET OKUNDU
Kalleş saldırıda şehit düşen piyade sözleşmeli erler Şevket Çetin için Kırıkkale’de, Yener Kırıkçı için Ankara’da, Erhan Çiyapul için Iğdır’da ve Murat Şahin için Giresun’da cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce insanın katıldığı cenaze törenlerinde teröre lanet okundu. Vatandaşlar ‘Kahrolsun PKK’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Kılınan cenaze namazlarının ardından kahraman şehitler dualarla ebediyete uğurlandı.
ALLAH YOLUNDA ŞEHİT
Hakkari’de şehit olan Yener Kırıkcı’nın babasına telefonla başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, “Bizler Yener’imizin de Allah yolunda şehit olduğunu biliyoruz. Onun için size ne mutlu ki şehit babasısınız, bununla iftihar edeceksiniz, en büyük zenginliğiniz bu” diye konuştu.
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