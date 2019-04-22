Kahramanlar dualarla uğurlandı

ALLAH YOLUNDA ŞEHİT

Hakkari’de şehit olan Yener Kırıkcı’nın babasına telefonla başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, “Bizler Yener’imizin de Allah yolunda şehit olduğunu biliyoruz. Onun için size ne mutlu ki şehit babasısınız, bununla iftihar edeceksiniz, en büyük zenginliğiniz bu” diye konuştu.