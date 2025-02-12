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Politika

Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz çeşitli temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz çeşitli temaslarda bulundu
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Belediyeyi ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından karşılanan Yılmaz, burada şehirde yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz, daha sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Burak Gül ile görüştü ve partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaretlerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin eşlik etti.

  • Cevdet Yılmaz
  • Kahramanmaraş ziyareti
  • AK Parti

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