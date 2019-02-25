Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı

Kalın açıklamasında, “Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sis rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı” ifadelerine yer verdi. Kalın’ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.