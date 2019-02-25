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Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır’da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaştı ve sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yaptı.

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Kalın açıklamasında, “Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sis rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı” ifadelerine yer verdi. Kalın’ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.

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