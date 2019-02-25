Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır’da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaştı ve sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yaptı.
Kalın açıklamasında, “Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sis rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı” ifadelerine yer verdi. Kalın’ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.
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