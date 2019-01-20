Kalın’dan McGurk’a tepki: Suçlamalarınız tam anlamıyla saçmalık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Analiziniz hatalı. Türkiye’ye karşı yönelttiğiniz suçlamalar tam anlamıyla saçmalık, yalnızca bir PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK’ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek.” McGurk, makalesinde Trump’ın Suriye’den çekilme kararını eleştirirken, Türkiye’nin güvenilir bir ortak olmadığını savundu ve terör örgütlerini övdü.