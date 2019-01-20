Kalın’dan McGurk’a tepki: Suçlamalarınız tam anlamıyla saçmalık
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ’la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün Türkiye aleyhinde kullandığı ifadelere Twitter’dan cevap verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Analiziniz hatalı. Türkiye’ye karşı yönelttiğiniz suçlamalar tam anlamıyla saçmalık, yalnızca bir PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK’ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek.” McGurk, makalesinde Trump’ın Suriye’den çekilme kararını eleştirirken, Türkiye’nin güvenilir bir ortak olmadığını savundu ve terör örgütlerini övdü.
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