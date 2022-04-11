Kalitesi Başbakanı memnun etti: Türkiye pazarının açılmasıyla fiyatlar düştü

Garibaşvili, başkent Tiflis'te başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan önce yaptığı açıklamada, ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürcistan'da oldukça yüksek olan ilaç fiyatlarının düşürülmesi yönünde sağlık sektörünün temsilcileriyle aktif çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Garibaşvili, çözüm olarak geçen aylarda Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçları getirmeye başladıklarına dikkati çekti.

Garibaşvili, "Çok kaliteli ve ucuz ilaçlar üreten Türkiye pazarının açılması ve ilaçların getirilmeye başlanmasıyla artık en çok talep edilen 200'e yakın ilacın yüzde 60-70 civarında daha ucuz alınması mümkün. Biz buna odaklandık." ifadelerini kullandı.