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Politika

Kalitesi Başbakanı memnun etti: Türkiye pazarının açılmasıyla fiyatlar düştü

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yüksek kaliteli Türk ilaçlarının ülke pazarına girmesiyle en çok talep edilen 200 çeşit ilaçta fiyatların yüzde 60 ila 70 düştüğünü bildirdi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 14:35
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Garibaşvili, başkent Tiflis'te başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan önce yaptığı açıklamada, ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürcistan'da oldukça yüksek olan ilaç fiyatlarının düşürülmesi yönünde sağlık sektörünün temsilcileriyle aktif çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Garibaşvili, çözüm olarak geçen aylarda Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçları getirmeye başladıklarına dikkati çekti.

Garibaşvili, "Çok kaliteli ve ucuz ilaçlar üreten Türkiye pazarının açılması ve ilaçların getirilmeye başlanmasıyla artık en çok talep edilen 200'e yakın ilacın yüzde 60-70 civarında daha ucuz alınması mümkün. Biz buna odaklandık." ifadelerini kullandı.

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