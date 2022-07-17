Kamera kayıtları ile ispatlandı! CHP'lilerin bir algısı daha çürütüldü

CHP'lilerin, 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk gelen kişilerin CHP'li milletvekili olduğuna ilişkin oluşturmaya çalıştıkları algıyı kamera kayıtları ile yalanlandı.

Kayıtlara göre 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk giren ismin, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu olduğu belirlendi.

Salim Uslu, CHP'lilerin "Meclis'e ilk giren CHP'lilerdi" haberini yaptırmalarının ardından, o geceye ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak oluşturulmaya çalışılan algıyı bozdu.

TWİTTER ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

CHP'li Uğur Bayraktutan'ın, 2020 Mart ayında verdiği soru önergesinin yeniymiş gibi tekrar gündeme getirilip, sanki yeni vermiş gibi kamuoyuyla paylaşılıp 15 Temmuz gecesine ilişkin bir algı oluşturulmaya çalışılması dikkat çekti.

İki yıldan daha fazla zaman önce verilen önergeyi yeniymiş gibi tekrar gündeme getirerek kamera kayıtlarına göre saat 23.18 sıralarında Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin CHP'li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğuna yer verilen haberler üzerine, dönemin güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri Salim Uslu, kendisinin Meclis'e giriş görüntüsünü paylaşarak cevap verdi.

Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis'e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi:

"CHP'li vekiller 15 Temmuz'da Meclis'e ilk gelen vekillermiş...Halbuki 22.33'te basın müşavirimle ilk gelen benim. Ve akşam gelir gelmez görevli memurdan "tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor amirim" bilgisini aldım.

ÖZKOÇ'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İFTİRA

Bütün bu gerçeklere rağmen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün altıncı yılında resmi Twitter hesabından akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. Özkoç, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saklandığını ifade ederek büyük bir yalana imza attı. Özkoç, FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olduktan sonra "kontrollü darbe" söylemini ortaya atan Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy'deki evde televizyondan gelişmeleri takip ettiğini gizleyerek akıllara ziyan bir paylaşım daha yaptı.