'Kampanya 1 Şubat’ta başlıyor'

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, belediye başkan adaylarına ilişkin açıklamanın 27 Şubat’ta tamamlanmış olacağını belirterek, AK Parti olarak seçim kampanyasını 1 Şubat’ta başlatacaklarını söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti Genel Merkezi’nde AK Parti muhabirleriyle kahvaltıda buluşan Mahir Ünal, devam eden yerel seçim hazırlığı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan’ın, bugün İl Başkanları toplantısının ardından Trabzon’da ilçe adaylarını açıklayacağını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geri kalan illerin, MKYK üyelerine dağıtıldığını belirterek, illerin açıklanma takvimi ve kampanya süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

HIZLI BİR ŞEKİLDE

“Bu hafta sonu MKYK üyeleri, görevlendirildikleri illerde açıklayacaklar. Hızlı şekilde, 10 gün içinde bu illeri bitirmeyi planlıyoruz. Başkanımız, 26 Ocak’ta Gaziantep, 27 Ocak’ta Antalya adaylarını açıklayacak. Böylelikle bütün illeri açıklamış olacağız. Başkanımız, 31 Ocak Perşembe Ankara’da tüm illeri toplayacak büyük tanırım toplantısında manifestomuzu okuyacak. 1 Şubat kampanyamızı başlatmış olacağız.”

ŞEHİRCİLİK ANLATILACAK

Bu seçimler için kampanya süresini 60 gün olarak planladıklarını kaydeden Ünal, “Daha önceki yıllarda 40 gün oluyordu. Bu yıl kampanyayı 60 gün planladık. İlk 20 gününde 17 yıl boyunca yaptığımız işleri anlatacağız. Son 40 günde şehircilikte neler yapacağız onu anlatacağız. Yerel yönetim ile Hükümet arasında işbirliği ve güç birliği oluşması gerekiyor. Şehrin, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçları hükümet ile karşılanıyor. Hükümet ile işbirliği oluştuğunda şehrin gelişmesi daha hızlı gerçekleşebiliyor” dedi.

MİTİNG PLANLANMADI

Mahir Ünal, 1919, 1920 ve 1923’ün 100. Yıldönümü nedeniyle 2019, 2020 ve 2023’ün önemine işaret ederken, Başkan Erdoğan’ın miting programının planlamasında bu tarihi hatırlatmaların dikkate alınıp alınmadığına yönelik soru üzerine, “Cumhurbaşkanı’nın mitingleri henüz daha planlanmadı. 2014’te mitingleri 20 Şubat’ta başlatmışız. Mitinglerin başlamasına 40 gün var. Planlama için daha erken” değerlendirmesinde bulundu.