Kamplarda çileli ve zorlu yaşam... 'Suyun içinde yaşıyoruz. Bize bu zulüm Esad’ın eseri'
Esad’ın bombalarından ve zulmünden kaçan İdlib halkını, şimdi de şiddetli yağmur vurdu ve çadır kamplarını su bastı. Yardım isteyen kamp sakinleri, “Suyun içinde yaşıyoruz. Bize bu zulüm Esad’ın eseri” dedi.
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalında bulunan birçok sığınmacı kampı şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Çoğunlukla İdlib’in güney kırsalındaki bombardımanlardan kaçan sivillerin yaşadığı kamplar, sel tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Köyünden kaçarak İdlib’in kuzey kırsalındaki kampa sığınan ve çadırını su basan 65 yaşındaki Ayşe Casim, “7 ay önce saldırılar nedeniyle köyümüzden kaçarak buraya sığındık. Saldırılarda 7 çocuğumu kaybettim. Evlerimiz yıkıldı. Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Bu kampta da 15-20 gündür yağmurun altındayız. Suyun içinde yaşıyoruz. Bu zulüm Esad’ın eseri”diye konuştu.
ZOR DURUMDALAR
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, kış mevsiminin soğuğu ve ailelerin imkansızlığı nedeniyle sular altında kalan kamplarda insanların çok zor durumda olduğunu söyledi. Tosun, su baskını nedeniyle mağdur olan aileler için yardım çağrısında bulundu. Tosun, “Ailelerin soba, yakacak, gıda ve hijyen paketlerine ihtiyacı var. Eğer bu yağışlar devam ederse kampların birkaç gün sonra sel baskınına maruz kalma tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle sel felaketinin meydana gelmesi durumunda ailelerin mağdur olmaması için yardımların acil olarak bölgeye ulaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Esad rejimi kamplara 79 kez saldırdı
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esad rejimi iç savaşın başlamasından bu yana sığınmacıların yaşadığı kamplara 79 saldırı düzenlediğini bildirdi. SNHR, Suriye’de Esad rejimi ve Rusya’nın sığınmacı kaplarına düzenlediği saldırılara ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, Mart 2011’de başlayan iç savaşta rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri 61 kez sığınmacı kamplarına saldırdı. Rejim iç savaşın başından bu yana kamplara toplam 79, 26 Nisan’dan bu yana ise 11 saldırı düzenledi. Raporda, kamplara saldırılarda sivil kayıplara ilişkin bilgi paylaşılmazken, bombardımanların havadan ve karadan gerçekleştirildiği kaydedildi.
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