Kamuda yerli oto zorunluluğu
Türkiye milli kaynakların kullanılması için bir adım daha attı. Taşıt Kanunu’ndaki değişikliğe göre, bazı makamlar dışında, yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.
Kamuda israfı önlemek için alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Artık kamudaki tüm taşıtlar yabancı menşeli olamayacak. Taşıt Kanunu kapsamında edinilecek taşıtların menşeinin, silindir hacimlerinin ve diğer niteliklerinin belirlenmesine dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Kamu Başdenetçisi, üniversite rektörleri, Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay 2. Başkanı ve başkanlıkları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlıkları, Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve Yurt İçi Bölge Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı, general veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen diğer bütün makamlar ile bakanlık müsteşarları, düzenleyici ve denetleyici kurum başkanları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunanlar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve idarelerin yurt dışı teşkilatları için yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilecek.
Bunların dışında, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.
150 BİNE YAKLAŞMIŞTI
Başkan Erdoğan’ın yerel seçimlerle ilgili kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda sık sık, belediye başkanlarının ‘Lüks ve şatafattan’ uzak durmaları uyarısında bulunuyordu. Tasarruf tedbirleri kapsamında lüks makam araçlarına sınırlama getirilmesini gündemine alan hükümet, kamudaki ve yerel yönetimlerdeki bu araçların envanterini çıkarmaya başlamıştı. Kamu kurumları, KİT ve belediyelerde kullanılan araç sayısının 150 bine yaklaştığı belirtilirken önümüzdeki günlerde özellikle lüks ithal araçların kullanımına sınırlama getirileceği ifade edilmişti. Bu kapsam dün Resmi Gazete’de yayımlanan Taşıt Kanunu ile bu proje hayata geçirilmiş oldu.
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