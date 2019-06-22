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Kandil-HDP hattı Abdullah Öcalan’ı devreden çıkardı

İmralı’da tutuklu Öcalan’ın ‘Seçimde tarafsız kalın’ çağrısına uymayan HDP’nin Kandil’in talimatları doğrultusunda hareket ettiği bildirildi. 

  • STAR ANKARA
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Abdullah Öcalan’ın, HDP seçmeninin tarafsız kalması yönündeki çağrısının HDP kanadında destek bulamayışının arkasında Kandil çıktı. Kandil ile HDP hattı, Öcalan’ın “tarafsız kalın” açıklamasına rağmen, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti. HDP’nin ortaya koyduğu bu tavır, milletvekillerine baskıya kadar da ileri götürüldü. HDP grubundan vekillere uyarı yazısı gönderilerek, “hiç kimsenin partinin konumuna ilişkin herhangi bir yorum ve değerlendirmede bulunmaması” istendi.

HDP, DEMİRTAŞ TAVRINDA

Öcalan ile görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan’ın, avukatlarına verdiği mektubun kamuoyundan gizlendiğini belirterek tarafsızlık çağrısı yapan mektubun kamuoyuyla paylaşılmasını sağladı. Özcan’ın açıklamasının ardından Öcalan’ın avukatlarına verdiği mektubun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışma konusu olurken, mektup konusu, avukatlardan alınan teyit üzerine netleştirildi.  Öcalan’ın mektubunu gizlediği ortaya çıkan HDP kanadının ise tavrını, Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları doğrultusunda sürdürmek istemesi dikkat çekti. Öcalan’ın  açıklamasını günlerce gizleyen HDP’liler, bu arada Demirtaş’tan gelen mesajı kamuoyuyla paylaşarak, bu konuda iradenin bu yönde şekillendiği izlenimi vermeye çalıştı. Ancak Öcalan’ın mesajının çok daha önceki bir tarihte geldiği, Doç. Özcan’ın açıklamasıyla ortaya çıktı. 

VEKİLLERE KONUŞMA YASAĞI

Öcalan’ın gizlenen mesajının ardından HDP-Kandil işbirliğini ortaya koyan mesajlar da birbirini izledi. Öcalan’ın  mesajının ortaya çıkmasının ardından HDP, önce yaptığı kısa bir açıklamayla konuyu geçiştirme tavrını izledi. HDP’den, Öcalan’ın çağrısına karşılık yapılan kısa açıklamada “31 Mart’ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız” denildi. Önce kısa açıklamayla Öcalan’ın çağrısını dikkate almayacağı tavrını ortaya koyan HDP, daha sonra da partiden aykırı ses çıkmasını önlemek amacıyla milletvekillerine bir uyarı yazısı göndererek açıklama yasağı getirdi. HDP’nin vekillere gönderilen yazıda, “Değerli milletvekillerimiz İstanbul seçimlerine ilişkin güncel gelişmeler ve bu çerçevede HDP’nin konumuna ilişkin herhangi bir yorum ve değerlendirmede bulunmayalım. Gereken açıklamalar yetkili arkadaşlarımızca yapılacaktır” denildi.

TALİMAT KANDİL’DEN GELDİ

Öcalan’ın çağrısına HDP kısa bir açıklamayla yanıt verirken, Kandil’in yanıtı da gecikmedi. Öcalan posterinin önünde açıklama yapan Murat Karayılan, Öcalan’ın sözlerinin tam tersini savunarak, HDP’lilere Binali Yıldırım’a karşı oy kullanma çağrısı yaptı. 

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