Kandil'in partisiyle işbirliği kıyamet alameti

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasına başlamadan önce, İP’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal’a AK Parti rozetini taktı. Milletvekillerinden hem seçim bölgelerindeki çalışmaları yakından takip etmelerini, hem de Meclis faaliyetlerine aktif şekilde katılmalarını beklediğini dile getiren Erdoğan, milletvekillerinden 7 gün kesintisiz şekilde gayret göstermesini istedi.

MİLLETİN GÖNLÜNÜ KAZANMAK

AK Parti’nin, seçimden seçime millete giden değil, her gün milletle birlikte olan bir parti olduğunun altını çizen Erdoğan, “Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Bunu başardığımızda seçimi nasıl olsa kazanırız” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara meydanı boş bırakmadıklarını belirterek seçim kampanyasının ana fikrini milletin gönlüne girmenin oluşturduğunu anlattı. Erdoğan, AK Parti’nin 16 yıllık hizmetlerine sahip çıkacaklarını, hatta belediyecilik konusunda bu tarihi 1994’ten başlatacaklarını söyledi. Seçimler için 55 günün kaldığını hatırlatan Erdoğan, bu süre içerisinde “belediyecilik denince akla AK Parti’nin geldiğinin” sokakta halka anlatılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, “94 ruhu”nun da vatandaşa anlatılmasını isteyerek, “Biz 1994’te belediyecilikte bu ülkede nasıl bir devrim gerçekleştirdik? Biz eserlerimizle konuşacağız. Hayal değil, gerçekleri anlatacağız” dedi.

KANDİL’LE İŞ TUTUYORLAR

Ülkenin kaydettiği ekonomik gelişmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlatmayacağını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “CHP ile dirsek dirseğe olanlar var ya onlar da anlatmaz. Hele hele Kandil ile iş tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Şimdi Kandil’deki terör örgütü ile iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İP iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik.”

Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun devamlı yalanlar uydurduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Dürüst ol be, dürüst ol. Yalancılığın tavan yapmış zaten. Hayatı yalan. Bilindiği gibi cezalar da arka arkaya geliyor. 1,5 milyon bir geldi, bir milyon bir geldi. Geliyor da geliyor. Kendisi ödeyemiyormuş, akrabalarından topluyormuş. Milletvekilleri bir araya gelmişler, adeta onun için bir sendika oluşturmuşlar, sandık kurmuşlar. O sandıkta toplamak suretiyle bu paralar ödeniyormuş... Bunlarda millilik, yerlilik, dayanışma diye bir şey yok. Bunlar bölmek, parçalamak, yutmak anlayışının bu ülkedeki varisleridir.”

TERÖR BARONLARI DESTEKLİYOR

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı’nı daha da geliştirerek devam ettireceklerini söyledi. Cumhur İttifakı’nın daha da güçlendirilmesi gerektirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP’ye de böylece ciddi bir ders verelim” diye konuştu. “CHP ve onunla aynı kayığa binerek bir meçhule doğru yelken açan diğer partilere gönül veren insanlar adına üzüntü duyduğunu” söyleyen Erdoğan, “Bu partilere gönül verenlerin, parti yönetimlerinin ihanete varan yalpalamalarını gördüklerini biliyorum. İP’liler 12 Eylül’ün zalim başsavcısına yapılan güzellemeleri mutlaka görüyorlardır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kandil’deki eli kanlı terör baronlarının, HDP’nin, CHP ve İP ile yaptığı ittifaka desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmediklerini belirterek, “Bu zillete ne CHP’ye ne İP’e ne de Saadet Partisi’ne oy veren temiz yürekli vatandaşlarımızın rıza göstermediğini tahmin ediyoruz” dedi.

TAAMMÜDEN DÜŞMANLIK

Bölgede çok daha büyük bir oyun, çok daha büyük hesaplar olduğunu kaydeden Erdoğan, bu büyük dönüşümün en kritik yeri olan Suriye’de hayata geçirilmesi halinde sıranın Türkiye’ye geleceğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye’yi bu yeni emperyalist düzene boyun eğdirmeye çalışanlar taammüden ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Suriye davasının, Türkiye davası olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine yabancılaşmış olanlara sadece yazıklar olsun diyoruz” ifadesini kullandı.