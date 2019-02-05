Kandil'in partisiyle işbirliği kıyamet alameti
Başkan Erdoğan, AK Parti Grubu’nda çarpıcı açıklamalar yaptı, terör örgütü uzantısı HDP ile ittifaka sert sözlerle yüklendi: Kandil ile işbirliği zilletine CHP, İYİ Parti ve Saadet’e oy veren temiz yürekli vatandaşlarım rıza göstermez.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasına başlamadan önce, İP’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal’a AK Parti rozetini taktı. Milletvekillerinden hem seçim bölgelerindeki çalışmaları yakından takip etmelerini, hem de Meclis faaliyetlerine aktif şekilde katılmalarını beklediğini dile getiren Erdoğan, milletvekillerinden 7 gün kesintisiz şekilde gayret göstermesini istedi.
MİLLETİN GÖNLÜNÜ KAZANMAK
AK Parti’nin, seçimden seçime millete giden değil, her gün milletle birlikte olan bir parti olduğunun altını çizen Erdoğan, “Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Bunu başardığımızda seçimi nasıl olsa kazanırız” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlara meydanı boş bırakmadıklarını belirterek seçim kampanyasının ana fikrini milletin gönlüne girmenin oluşturduğunu anlattı. Erdoğan, AK Parti’nin 16 yıllık hizmetlerine sahip çıkacaklarını, hatta belediyecilik konusunda bu tarihi 1994’ten başlatacaklarını söyledi. Seçimler için 55 günün kaldığını hatırlatan Erdoğan, bu süre içerisinde “belediyecilik denince akla AK Parti’nin geldiğinin” sokakta halka anlatılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, “94 ruhu”nun da vatandaşa anlatılmasını isteyerek, “Biz 1994’te belediyecilikte bu ülkede nasıl bir devrim gerçekleştirdik? Biz eserlerimizle konuşacağız. Hayal değil, gerçekleri anlatacağız” dedi.
KANDİL’LE İŞ TUTUYORLAR
Ülkenin kaydettiği ekonomik gelişmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlatmayacağını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “CHP ile dirsek dirseğe olanlar var ya onlar da anlatmaz. Hele hele Kandil ile iş tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Şimdi Kandil’deki terör örgütü ile iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İP iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik.”
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun devamlı yalanlar uydurduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Dürüst ol be, dürüst ol. Yalancılığın tavan yapmış zaten. Hayatı yalan. Bilindiği gibi cezalar da arka arkaya geliyor. 1,5 milyon bir geldi, bir milyon bir geldi. Geliyor da geliyor. Kendisi ödeyemiyormuş, akrabalarından topluyormuş. Milletvekilleri bir araya gelmişler, adeta onun için bir sendika oluşturmuşlar, sandık kurmuşlar. O sandıkta toplamak suretiyle bu paralar ödeniyormuş... Bunlarda millilik, yerlilik, dayanışma diye bir şey yok. Bunlar bölmek, parçalamak, yutmak anlayışının bu ülkedeki varisleridir.”
TERÖR BARONLARI DESTEKLİYOR
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı’nı daha da geliştirerek devam ettireceklerini söyledi. Cumhur İttifakı’nın daha da güçlendirilmesi gerektirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin ve Türk milletinin düşmanı herkesle kol kola girmekten çekinmeyen CHP’ye de böylece ciddi bir ders verelim” diye konuştu. “CHP ve onunla aynı kayığa binerek bir meçhule doğru yelken açan diğer partilere gönül veren insanlar adına üzüntü duyduğunu” söyleyen Erdoğan, “Bu partilere gönül verenlerin, parti yönetimlerinin ihanete varan yalpalamalarını gördüklerini biliyorum. İP’liler 12 Eylül’ün zalim başsavcısına yapılan güzellemeleri mutlaka görüyorlardır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kandil’deki eli kanlı terör baronlarının, HDP’nin, CHP ve İP ile yaptığı ittifaka desteklerini açıkça ifade etmekten çekinmediklerini belirterek, “Bu zillete ne CHP’ye ne İP’e ne de Saadet Partisi’ne oy veren temiz yürekli vatandaşlarımızın rıza göstermediğini tahmin ediyoruz” dedi.
TAAMMÜDEN DÜŞMANLIK
Bölgede çok daha büyük bir oyun, çok daha büyük hesaplar olduğunu kaydeden Erdoğan, bu büyük dönüşümün en kritik yeri olan Suriye’de hayata geçirilmesi halinde sıranın Türkiye’ye geleceğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye’yi bu yeni emperyalist düzene boyun eğdirmeye çalışanlar taammüden ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Suriye davasının, Türkiye davası olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine yabancılaşmış olanlara sadece yazıklar olsun diyoruz” ifadesini kullandı.
Bahçeli ile bugün görüşeceğiz
Başkan Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının resmileşmesinin ardından istifa etme kararına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konudaki yol haritasını, bir boyutuyla Yıldırım’ın ifade ettiğini belirtti. Erdoğan, daha sonra yapılması gereken ne ise muhakkak yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız” diye konuştu. Erdoğan, “TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine” ilişkin bir soru üzerine, “Şu anda paylaşamayız” dedi.
Hiçbir ülkücü HDP ile omuz omuza olmaz
İP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal, “Ülkemiz üzerinde terör örgütleri ve ekonomi üzerinden birçok oyun oynanıyor. Bu oyunların karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki bu harekete destek vermek ve sıkıntılı dönemde elimi taşın altına koyarak siyaset yapma gereğini hissetim” dedi. HDP ile birbirini destekleme kararı olan CHP ile yapılan ittifakı eleştiren Akkal, “Hiçbir Türk milliyetçisi HDP ile yani PKK’nın siyasi uzantısı ile omuz omuza mücadele etmeyi arzu etmez” dedi. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer’i göstermesini “Anlamsızca ve sanki inadına çıkarılmış bir aday” olarak değerlendiren Tamer Akkal, şöyle konuştu: “Biz CHP ile ittifaka dahi mesafeli ve tepkili iken İP, CHP’nin, HDP ile yapmış olduğu gizli pazarlıklara karşı kayıtsız ve tepkisiz kaldı” dedi.
ABD ve AB’ye Maduro uyarısı
Venezuela’da seçilmiş devlet başkanı Maduro’ya darbe girişiminde bulunan ABD ve Avrupa Birliği’ne sert çıkan Erdoğan şunları kaydetti: “Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insana nasıl olur da ‘burayı terk et, git’ diyebilirsin? Seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da sen o devletin başkanlığı teslim edersin? Hani demokrattınız. Bu ne iştir? Avrupa Birliği’nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi, nedir bu zillet? Bir taraftan demokrasi, demokrasi, demokrasi diyeceksiniz. Ondan sonra da cebren ve hileyle kalkıp hükümet devireceksiniz. Şunu çok iyi bilelim; güçlünün haklı olduğu bir dünyayı biz kabullenmiyoruz, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz. Biz bu emperyalist yapılara kesinlikle karşıyız. Bunları da kabullenmemiz mümkün değildir.”
Sabrımız sınırsız değil
Fırat’ın doğusu ve Münbiç’in Suriye gündeminin en önemli konuları olduğunu vurgulayan Erdoğan “Türkiye’nin kontrolünde, diğer ülkelerin ise sadece lojistik destek verdiği bir güvenli bölge modeli dışındaki hiçbir teklifi kabul edemeyiz” dedi. Erdoğan ABD’nin verdiği sözleri tutup bölgeyi teröristlerden temizlememesi halinde “Türkiye’nin kendi göbeğini kendisinin keseceğini” kaydetti. Erdoğan şu uyarılarda bulundu: “Sözümüz sözdür ama sabrımız da sınırsız değildir. Münbiç’teki teröristler birkaç hafta içerisinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda, Türkiye’nin desteğiyle bölge halkının kendi yönetimini tesisi birkaç ay içinde sağlanmazsa bekleme süremiz yine sona erer. Bıçak kemiğe dayandığında yapacağımız işler için ne kimseden izin almak ne de kimseye hesap vermek mecburiyetinde değiliz, bu böyle biline. Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez.
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